A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Czech Republic csomag a Emplifi cégnél összesen CZK 1.48M yearként. Tekintsd meg a Emplifi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Összesen évente
CZK 1.48M
Szint
-
Alapbér
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bónusz
CZK 140K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
CZK 3.49M

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Szoftvermérnöki vezető på Emplifi in Czech Republic ligger på en årlig total ersättning på CZK 1,667,182. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Emplifi för Szoftvermérnöki vezető rollen in Czech Republic är CZK 1,452,608.

