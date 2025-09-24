Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Czech Republic csomag a Emplifi cégnél összesen CZK 986K yearként. Tekintsd meg a Emplifi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
Összesen évente
CZK 986K
Szint
L3
Alapbér
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
Bónusz
CZK 0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Emplifi cégnél in Czech Republic évi CZK 1,215,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Emplifi cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Czech Republic jelentett medián éves teljes kompenzáció CZK 986,483.

