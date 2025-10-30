Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Germany csomag a EMBL cégnél összesen €84.7K yearként. Tekintsd meg a EMBL teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Összesen évente
€84.7K
Szint
Senior
Alapbér
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a EMBL cégnél in Germany évi €134,321 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A EMBL cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €84,740.

