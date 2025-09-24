Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Elsevier cégnél $89.6K yearként a Software Engineer 1 szinthez és $148K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $110K. Tekintsd meg a Elsevier teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Mik a karrierszintek a Elsevier?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Elsevier cégnél in United States évi $175,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Elsevier cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,000.

