El Niño
El Niño Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Netherlands a El Niño cégnél €32.4K és €44.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a El Niño teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$40.6K - $48.1K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$37.4K$40.6K$48.1K$51.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a El Niño?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a El Niño cégnél in Netherlands évi €44,341 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A El Niño cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €32,389.

