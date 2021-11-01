ECS Fizetések

Cégjegyzék
A ECS fizetése $7,236 éves teljes kompenzációtól egy Gépészmérnök pozícióhoz az alsó végén $226,125-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ECS. Utoljára frissítve: 9/6/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $140K

Adatmérnök

Kiberbiztonsági elemző
Median $85K
Üzleti elemző
$141K

Adattudományi vezető
$151K
Informatikus (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Gépészmérnök
$7.2K
Programvezető
$118K
Projektmenedzser
$64.7K
Megoldástervező
$181K
Műszaki programvezető
$226K
GYIK

The highest paying role reported at ECS is Műszaki programvezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ECS is $117,600.

Egyéb források