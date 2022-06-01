Duetto Fizetések

Cégjegyzék
Duetto
A Duetto fizetése $153,022 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz az alsó végén $275,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Duetto. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Szoftvermérnök
Median $275K
Szoftvermérnöki vezető
$153K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Duetto cégnél: Szoftvermérnök évi $275,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Duetto cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $214,011.

