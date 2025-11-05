Cégjegyzék
Duck Creek Technologies Szoftvermérnöki vezető Fizetések New York City Area helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in New York City Area csomag a Duck Creek Technologies cégnél összesen $220K yearként. Tekintsd meg a Duck Creek Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Összesen évente
$220K
Szint
-
Alapbér
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$30K
Cégnél töltött évek
17 Év
Tapasztalat (év)
17 Év
Mik a karrierszintek a Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Duck Creek Technologies cégnél in New York City Area évi $227,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Duck Creek Technologies cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $220,000.

