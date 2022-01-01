Cégjegyzék
Dublin City University
Dublin City University Fizetések

A Dublin City University fizetése $60,770 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $84,103-ig egy Adattudós pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Dublin City University. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Adattudós
$84.1K
Szoftvermérnök
$60.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Dublin City University cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $84,103 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dublin City University cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $72,436.

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Dublin City University cégnél

Egyéb források

