Cégkönyvtár
DSTA
Itt dolgozik? Igényelje cégét

DSTA Fizetések

DSTA fizetési tartománya $60,214 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $156,800 Projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól DSTA. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $75K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
$60.2K
Hardvermérnök
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmenedzser
$127K
Projektmenedzser
$157K
Kiberbiztonság elemző
$81.9K
Szoftverfejlesztési vezető
$111K
Technikai projektmenedzser
$124K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

The highest paying role reported at DSTA is Projektmenedzser at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a DSTA-nél

Kapcsolódó cégek

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források