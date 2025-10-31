A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a DRW cégnél $203K yearként a L2 szinthez és $387K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $259K. Tekintsd meg a DRW teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
