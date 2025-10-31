Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a DRW cégnél $203K yearként a L2 szinthez és $387K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $259K. Tekintsd meg a DRW teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
(Belépő szint)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a DRW?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a DRW cégnél in United States évi $387,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DRW cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $233,000.

