DRW
DRW Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in United Kingdom csomag a DRW cégnél összesen £152K yearként. Tekintsd meg a DRW teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£152K
Szint
L1
Alapbér
£152K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a DRW cégnél in United Kingdom évi £247,926 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DRW cégnél a Adattudós szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £119,314.

