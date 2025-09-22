A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Druva cégnél ₹2.59M yearként a Staff Software Engineer szinthez és ₹6.68M yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.59M. Tekintsd meg a Druva teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
