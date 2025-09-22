Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Druva cégnél ₹2.59M yearként a Staff Software Engineer szinthez és ₹6.68M yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.59M. Tekintsd meg a Druva teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Megtekintés 2 További szintek
₹13.95M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Druva?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Szoftvermérnök role in India is ₹4,075,959.

Egyéb források