  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

  • United States

Dropbox Full-Stack szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in United States a Dropbox cégnél $168K yearként a IC1 szinthez és $854K yearként a IC6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $325K. Tekintsd meg a Dropbox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
IC1
Software Engineer (SWE)(Belépő szint)
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$367K
$209K
$127K
$30.8K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Megtekintés 3 További szintek
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Dropbox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Dropbox cégnél in United States évi $853,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dropbox cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $313,000.

