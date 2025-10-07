A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Dropbox cégnél $175K yearként a IC1 szinthez és $626K yearként a IC5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $374K. Tekintsd meg a Dropbox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Dropbox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)