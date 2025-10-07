Cégjegyzék
Dropbox Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések Greater Seattle Area helyen

A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Seattle Area a Dropbox cégnél $254K yearként a IC2 szinthez és $380K yearként a IC3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Seattle Area csomag összesen $250K. Tekintsd meg a Dropbox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Szintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
IC1
Software Engineer (SWE)(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Dropbox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Dropbox cégnél in Greater Seattle Area évi $448,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dropbox cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Seattle Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $338,000.

