A medián Értékesítés kompenzációs in United States csomag a Drizly cégnél összesen $163K yearként. Tekintsd meg a Drizly teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Összesen évente
$163K
Szint
-
Alapbér
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bónusz
$15K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Drizly cégnél in United States évi $235,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Drizly cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $163,000.

