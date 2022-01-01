Cégkönyvtár
Drizly
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Drizly Fizetések

Drizly fizetési tartománya $132,660 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $351,750 Adattudományi vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Drizly. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $170K
Termékvezető
Median $225K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $261K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Adattudományi vezető
$352K
Adattudós
$133K
Marketing operációk
$246K
Termékdizájner
$162K
Értékesítés
$234K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Drizly je Adattudományi vezető at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $351,750. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Drizly je $229,413.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Drizly-nél

Kapcsolódó cégek

  • FASHIONPHILE
  • Jane
  • Daily Harvest
  • The Mom Project
  • Tradesy
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források