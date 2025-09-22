Cégjegyzék
Drivetrain
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Drivetrain Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Drivetrain cégnél összesen ₹3.42M yearként. Tekintsd meg a Drivetrain teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Drivetrain
Software Engineer
hidden
Összesen évente
₹3.42M
Szint
hidden
Alapbér
₹3.31M
Stock (/yr)
₹104K
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Drivetrain?

₹13.95M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Drivetrain cégnél in India évi ₹16,999,392 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Drivetrain cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,418,592.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Drivetrain cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Apple
  • Pinterest
  • Square
  • Uber
  • Flipkart
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források