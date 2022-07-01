Cégjegyzék
Drawbridge
Drawbridge Fizetések

A Drawbridge fizetése $160,800 éves teljes kompenzációtól egy Informatikus (IT) pozícióhoz az alsó végén $174,125-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Drawbridge. Utoljára frissítve: 11/19/2025

Informatikus (IT)
$161K
Szoftvermérnök
$174K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Drawbridge cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $174,125 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Drawbridge cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $167,463.

