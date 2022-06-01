Cégkönyvtár
Dragos
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Dragos Fizetések

Dragos fizetési tartománya $96,900 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $348,250 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Dragos. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $195K
Emberi erőforrások
$96.9K
Termékdizájner
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kiberbiztonság elemző
$181K
Szoftverfejlesztési vezető
$223K
Megoldásépítész
$348K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

The highest paying role reported at Dragos is Megoldásépítész at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Dragos-nél

Kapcsolódó cégek

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források