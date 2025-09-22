A Szoftvermérnök kompenzáció in Germany a Drager cégnél összesen €77.7K yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €86.3K. Tekintsd meg a Drager teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése