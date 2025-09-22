Cégjegyzék
Drager
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Drager Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Germany a Drager cégnél összesen €77.7K yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €86.3K. Tekintsd meg a Drager teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Megtekintés 1 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

€142K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Drager?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Drager in Germany sits at a yearly total compensation of €103,578. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager for the Szoftvermérnök role in Germany is €86,313.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Drager cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Snap
  • PayPal
  • Square
  • Uber
  • Dropbox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források