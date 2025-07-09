Cégkönyvtár
Drager
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Drager Fizetések

Drager fizetési tartománya $51,270 teljes kompenzációban évente Projektmenedzser alsó végén $168,840 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Drager. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Gépészmérnök
$123K
Termékvezető
$169K
Projektmenedzser
$51.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Értékesítés
$88.6K
Szoftverfejlesztő
$86.4K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
$90.8K
Megoldásépítész
$106K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Drager-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $168,840 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Drager-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $90,847.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Drager-nél

Kapcsolódó cégek

  • Spotify
  • Uber
  • Amazon
  • Microsoft
  • SoFi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források