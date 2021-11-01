Cégkönyvtár
DPR Construction
DPR Construction Fizetések

DPR Construction fizetési tartománya $113,430 teljes kompenzációban évente Értékesítési mérnök alsó végén $183,600 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól DPR Construction. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Projektmenedzser
Median $156K
Építőmérnök
Median $114K

Építésmérnök

Üzleti elemző
$171K

Adatelemző
$117K
Termékvezető
$184K
Programmenedzser
$168K
Értékesítési mérnök
$113K
Technikai projektmenedzser
$131K
GYIK

据报道，DPR Construction最高薪的职位是Termékvezető at the Common Range Average level，年总薪酬为$183,600。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，DPR Construction的年总薪酬中位数为$143,371。

