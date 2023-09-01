Cégkönyvtár
DPG Media
DPG Media Fizetések

DPG Media fizetési tartománya $44,948 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $134,980 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól DPG Media. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $85K
Marketing
$44.9K
Szoftverfejlesztési vezető
$135K

Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a DPG Media-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $134,980 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A DPG Media-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,000.

