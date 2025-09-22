Cégjegyzék
DP World
DP World Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in India csomag a DP World cégnél összesen ₹8.16M yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹8.16M
Szint
-
Alapbér
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹1.29M
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
12 Év
₹13.93M

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a DP World cégnél in India évi ₹10,809,284 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DP World cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹6,869,354.

