A Szoftvermérnök kompenzáció in India a DP World cégnél ₹2.21M yearként a SDE szinthez és ₹4.97M yearként a Group SDE 2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.08M. Tekintsd meg a DP World teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
