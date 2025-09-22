Cégjegyzék
DP World
DP World Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a DP World cégnél ₹2.21M yearként a SDE szinthez és ₹4.97M yearként a Group SDE 2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.08M. Tekintsd meg a DP World teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE
(Belépő szint)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a DP World?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a DP World cégnél in India évi ₹6,635,935 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DP World cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,987,642.

Egyéb források