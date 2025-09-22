Cégjegyzék
DP World
DP World Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in India csomag a DP World cégnél összesen ₹6.78M yearként. Tekintsd meg a DP World teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Medián fizetési csomag
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹6.78M
Szint
Senior
Alapbér
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹997K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Termékmenedzser ve společnosti DP World in India představuje roční celkovou odměnu ₹11,170,115. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DP World pro pozici Termékmenedzser in India je ₹6,543,810.

