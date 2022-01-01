Doximity Fizetések

Cégkönyvtár
Doximity fizetési tartománya $120,000 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $299,000 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Doximity. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $210K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Marketing
Median $120K
Termékvezető
Median $299K

Adattudós
Median $125K
Üzletfejlesztés
$124K
Adatelemző
$219K
Termékdizájner
$225K
Értékesítés
$225K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Doximity-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Doximity-nél a Termékvezető, évi $299,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Doximity-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $214,550.

