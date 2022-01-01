Doximity Fizetések

Doximity fizetési tartománya $120,000 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $299,000 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Doximity. Utoljára frissítve: 8/18/2025
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Doximity-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:
25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)
25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)
25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)
25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)
