Dow Fizetések

Dow fizetési tartománya $34,354 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $417,900 Pénzügyi elemző felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Dow. Utoljára frissítve: 8/18/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $103K

Kutatótudós

Gépészmérnök
Median $125K

Gyártásmérnök

Vegyészmérnök
Median $104K

Kutatómérnök

Adattudós
Median $164K
Könyvelő
$72.6K
Orvosbiológiai mérnök
$107K
Üzleti elemző
$103K
Vállalati fejlesztés
$95.7K
Adatelemző
$45.3K
Adattudományi vezető
$164K
Villamosmérnök
$111K
Pénzügyi elemző
$418K
Hardvermérnök
$130K
Informatikus
$80.4K
Anyagmérnök
$139K
Termékdizájner
$34.4K
Termékvezető
$279K
Projektmenedzser
$116K
Értékesítés
$80.6K
Megoldásépítész
$209K
Technikai projektmenedzser
$61.1K
GYIK

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Dow là Pénzügyi elemző at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $417,900. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Dow là $107,460.

