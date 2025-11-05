Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Dotdash Meredith Szoftvermérnök Fizetések Edmonton Metropolitan Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Edmonton Metropolitan Region csomag a Dotdash Meredith cégnél összesen CA$107K yearként. Tekintsd meg a Dotdash Meredith teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Összesen évente
CA$107K
Szint
Software Engineer 2
Alapbér
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$5.1K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Dotdash Meredith?
+CA$81.1K
+CA$124K
+CA$28K
+CA$48.9K
+CA$30.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Dotdash Meredith cégnél in Edmonton Metropolitan Region évi CA$190,068 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dotdash Meredith cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Edmonton Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$101,773.

Egyéb források