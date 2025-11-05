Cégjegyzék
Dotdash Meredith Szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Dotdash Meredith cégnél CA$48.3K yearként a Software Engineer 1 szinthez és CA$113K yearként a Software Engineer 2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$84.5K. Tekintsd meg a Dotdash Meredith teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Dotdash Meredith?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Dotdash Meredith cégnél in Canada évi CA$120,928 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dotdash Meredith cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$84,541.

