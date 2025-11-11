Cégjegyzék
Dotdash Meredith
A medián UX tervező kompenzációs in United States csomag a Dotdash Meredith cégnél összesen $122K yearként. Tekintsd meg a Dotdash Meredith teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Összesen évente
$122K
L2
$117K
$0
$5K
4 Év
7 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX tervező pozícióra a Dotdash Meredith cégnél in United States évi $159,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dotdash Meredith cégnél a UX tervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $122,000.

