Dormify Fizetések

A Dormify fizetése $62,685 éves teljes kompenzációtól egy Projektmenedzser pozícióhoz az alsó végén $90,450-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Dormify. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Termékmenedzser
$90.5K
Projektmenedzser
$62.7K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Dormify cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $90,450 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dormify cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $76,568.

