Domino Data Lab Fizetések

A Domino Data Lab fizetése $165,825 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki író pozícióhoz az alsó végén $497,376-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Domino Data Lab. Utoljára frissítve: 10/14/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $208K
Termékmenedzser
Median $240K
Adattudós
$247K

Pénzügyi elemző
$229K
Terméktervező
$191K
Toborzó
$229K
Szoftvermérnöki vezető
$497K
Megoldástervező
$171K
Műszaki író
$166K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Domino Data Lab cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Domino Data Lab cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $497,376 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Domino Data Lab cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $228,850.

Egyéb források