Cégkönyvtár
Dolby Laboratories
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Dolby Laboratories Fizetések

Dolby Laboratories fizetési tartománya $87,720 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $537,300 Üzleti működési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Dolby Laboratories. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Kutatótudós

Termékvezető
P3 $208K
P4 $265K
Üzleti működési vezető
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Üzletfejlesztés
$400K
Adattudós
$299K
Villamosmérnök
$122K
Pénzügyi elemző
$249K
Hardvermérnök
$188K
Emberi erőforrások
$87.7K
Informatikus
$250K
Marketing
$292K
Marketing operációk
$381K
Termékdizájner
$183K
Projektmenedzser
$116K
Értékesítés
$151K
Értékesítési mérnök
$208K
Megoldásépítész
$138K
Technikai projektmenedzser
$152K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Dolby Laboratories-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.

Látogasson el most!

GYIK

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dolby Laboratories הוא Üzleti működési vezető at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $537,300. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dolby Laboratories הוא $208,158.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Dolby Laboratories-nél

Kapcsolódó cégek

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források