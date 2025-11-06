Cégjegyzék
DNV
DNV Szoftvermérnök Fizetések Greater Oslo Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Oslo Region csomag a DNV cégnél összesen NOK 676K yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Összesen évente
NOK 676K
Szint
L1
Alapbér
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónusz
NOK 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a DNV cégnél in Greater Oslo Region évi NOK 902,220 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DNV cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Oslo Region jelentett medián éves teljes kompenzáció NOK 675,840.

