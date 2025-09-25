Cégjegyzék
DJI
DJI Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in China csomag a DJI cégnél összesen CN¥720K yearként. Tekintsd meg a DJI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Összesen évente
CN¥720K
Szint
T3
Alapbér
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónusz
CN¥0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a DJI?

CN¥1.15M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at DJI in China sits at a yearly total compensation of CN¥1,863,298. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DJI for the Szoftvermérnök role in China is CN¥719,500.

Egyéb források