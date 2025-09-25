Cégjegyzék
Divisions Maintenance Group
Divisions Maintenance Group Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Divisions Maintenance Group cégnél összesen $192K yearként. Tekintsd meg a Divisions Maintenance Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Divisions Maintenance Group
Senior Software Engineer
Cincinnati, OH
Összesen évente
$192K
Szint
Senior Engineer
Alapbér
$182K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$10K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
Mik a karrierszintek a Divisions Maintenance Group?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Divisions Maintenance Group in United States sits at a yearly total compensation of $248,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Divisions Maintenance Group for the Szoftvermérnök role in United States is $126,000.

Egyéb források