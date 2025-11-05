Cégjegyzék
DISA Global Solutions Szoftvermérnök Fizetések Greater Houston Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Houston Area csomag a DISA Global Solutions cégnél összesen $125K yearként. Tekintsd meg a DISA Global Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Összesen évente
$125K
Szint
-
Alapbér
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
17 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a DISA Global Solutions cégnél in Greater Houston Area évi $127,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DISA Global Solutions cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Houston Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $126,000.

