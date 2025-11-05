Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater London Area csomag a Direct Line Group cégnél összesen £55K yearként. Tekintsd meg a Direct Line Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£55K
Szint
L3
Alapbér
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bónusz
£3.1K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Direct Line Group cégnél in Greater London Area évi £72,857 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Direct Line Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £52,891.

