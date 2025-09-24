Cégjegyzék
Direct Line Group
Direct Line Group Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in United Kingdom csomag a Direct Line Group cégnél összesen £70.1K yearként. Tekintsd meg a Direct Line Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£70.1K
Szint
-
Alapbér
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Direct Line Group?

£121K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Direct Line Group cégnél in United Kingdom évi £81,495 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Direct Line Group cégnél a Adattudós szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £68,515.

