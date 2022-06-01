DigitalOnUs Fizetések

Cégjegyzék
A DigitalOnUs fizetése $58,729 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $80,400-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a DigitalOnUs. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $58.7K
Megoldástervező
$80.4K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a DigitalOnUs cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $80,400 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DigitalOnUs cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $69,564.

Egyéb források

