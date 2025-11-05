Cégjegyzék
Dexterity
Dexterity Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Dexterity cégnél összesen $140K yearként. Tekintsd meg a Dexterity teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Összesen évente
$140K
Szint
2
Alapbér
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Dexterity cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Dexterity cégnél in San Francisco Bay Area évi $220,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dexterity cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $126,800.

