Dexterity Fizetések

A Dexterity fizetése $140,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $155,775-ig egy Hardvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Dexterity. Utoljára frissítve: 10/11/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $140K
Hardvermérnök
$156K
Marketing
$141K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Dexterity cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Dexterity cégnél: Hardvermérnök at the Common Range Average level évi $155,775 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dexterity cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,700.

