A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Belgium csomag a Devoteam cégnél összesen €59.1K yearként. Tekintsd meg a Devoteam teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Devoteam
DevOps Engineer
Brussels, BU, Belgium
Összesen évente
€59.1K
Szint
L2
Alapbér
€59.1K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Devoteam cégnél in Belgium évi €88,473 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Devoteam cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Belgium jelentett medián éves teljes kompenzáció €59,088.

