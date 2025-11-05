A Szoftvermérnök kompenzáció in Spain a Deutsche Telekom cégnél €36.3K yearként és €80.3K között mozog. A medián yeares kompenzációs in Spain csomag összesen €58.6K. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
