A Szoftvermérnök kompenzáció in Hungary a Deutsche Telekom cégnél HUF 12.92M yearként a Software Engineer szinthez és HUF 19.62M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Hungary csomag összesen HUF 12.42M. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
