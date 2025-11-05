A Szoftvermérnök kompenzáció in Greece a Deutsche Telekom cégnél €35.6K yearként a Software Engineer szinthez és €26.2K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greece csomag összesen €29.2K. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
