A Szoftvermérnök kompenzáció in Greece a Deutsche Telekom cégnél €35.6K yearként a Software Engineer szinthez és €26.2K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greece csomag összesen €29.2K. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Deutsche Telekom cégnél in Greece évi €55,456 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Deutsche Telekom cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greece jelentett medián éves teljes kompenzáció €29,240.

