A Szoftvermérnök kompenzáció in Germany a Deutsche Telekom cégnél €41.1K yearként a Junior Software Engineer szinthez és €131K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €66.5K. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
